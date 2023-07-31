Пережила допросы гестаповцев, но не увидела, как освобождали родную Беларусь - история 17-летней Зои Бурой из партизанской бригады им. М. И. Калинина

С самых первых дней Великой Отечественной войны стали формироваться партизанские отряды. Уже к 1942 году на территории БССР действовало свыше 56 тыс. партизан, состоящих в 417 отрядах, и численность их росла с каждым днем. В народную войну вступили и дети. Многие из них помогали партизанам - расклеивали листовки и были связными. Мальчишки и девчонки часто убегали на фронт, чтобы быть рядом с отцами и вместе с ними воевать против фашистов.

Валентина и Зинаида Бурые вместе с мамой пришли в партизанский отряд им. В. М. Молотова бригады им. М. И. Калинина после трагических событий, пережитых в родной деревне.

С самых первых дней оккупации Зоя Бурая помогала партизанам. Немцы схватили ее, когда она распространяла листовки. 15-летнюю девочку очень жестоко пытали на электрическом стуле, но она не сдала никого из товарищей. Тогда гестаповцы решили пригласить на допрос отца Зои. Он же, увидев, как девочку посадили на электрический стул, взял всю вину на себя. Зою немцы отпустили, а отца отправили в концлагерь "Тростенец", где его сожгли вместе с другими пленными.

У девочки с каждым днем войны нарастало желание отомстить оккупантам за смерть своего отца и горе, испытанное людьми в родных краях. Несмотря на свой юный возраст, девочка стала настоящим бойцом - в свои 17 лет она была автоматчицей партизанского отряда.

Мы должны помнить, что до 50 % тех, кто воевал в партизанских отрядах, это была молодежь. Партизанская война была новым "крестовым походом" детей, это же были люди до 25 лет, 16 % из которых - девчата. Игорь Марзалюк, историк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей

Юная Зоя погибла за месяц до освобождения Беларуси в одном из кровопролитных боев накануне операции "Багратион".