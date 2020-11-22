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Пережить коронавирус в лесу решили 36-летние родители с детьми 12 и 17 лет
Пережить коронавирус в лесу - 2,5 месяца продолжались поиски семьи из Столбцовского района. Как оказалось, все это время 36-летние родители с детьми 12 и 17 лет жили в Налибокской пуще, спасаясь от чипирования. Дома обитатели оставили записку: "Уехали путешествовать по большой стране".
Что искать их нужно именно в лесу, милиции помог опрос соседей. Они рассказали, что несколько лет семья в большом количестве закупала консервы, крупы и бытовую химию. А знакомым рассказывала о грядущем апокалипсисе и необходимости спрятаться в убежище. Искали пропавших милиция, отряд "Ангел", местные жители, спасатели, работники лесхоза. Специалисты проводили облеты на вертолете, ведь территория пущи - свыше 100 тысяч гектаров. На днях оперативники получили информацию, что женщина, похожая по приметам, посещала один из магазинов в Новогрудском районе. В ходе отработки близлежащих хуторов, водоемов и леса волонтеры и сотрудники уголовного розыска нашли военную палатку. Там все это время и жили затворники.
После осмотра врачами члены семьи возвратились домой. Как пояснили взрослые, отправиться в лес их вынудил коронавирус. Вернее псевдонаучный фильм о том, что вместе с вакциной от COVID-19 людям будут вводить некие чипы.
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