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Период проб и ошибок - как шло становление Верховного Суда в 30-х в БССР
Характерная черта истории БССР в 30-40-х - дела о приписках, фактах разгильдяйства. Они рассматривались жестко, так требовало руководство страны. А дела о вредительстве имели и политический подтекст. Суды нуждались в плече старшего товарища. Верховный Суд, собравший под свое крыло специалистов высочайшего класса, мог всегда разъяснить и дать комментарий по применению норм права.
В начале 30-х годов Верховный суд наделили правом рассмотрения по первой инстанции уголовных дел исключительной важности, за которые могла быть назначена смертная казнь, а также дел персональной подсудности. Формируются судебные и другие коллегии, появляется Пленум.
Пленум создавался как высшая судебная инстанция, наделялся полномочиями осуществлять правосудие. Это был коллегиальный орган, рассказывает судья и секретарь Пленума Верховного суда Беларуси Ирина Тылец. По ее словам, Пленум рассматривал протесты на приговоры, давал разъяснения. "За вековой период прошли неоднократно судебные реформы. Полномочия Пленума менялись. И даже было в истории Верховного Суда, что на протяжении 20 лет (с 1938 года по 1959 год) Пленум Верховного суда отсутствовал, - отметила она.
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Это был период проб и ошибок, считает историк Александр Гайшун. Тогда Верховный суд не имел обширных полномочий и не мог влиять на суды республики. "Далее шел период постоянных реформ. Менялись кодексы, расширялись полномочия, вводился Президиум Верховного суда, - рассказывает он. - Возникала четкая организация по принципу сначала двух уровней, потом появились и областные суды. Это помогало гармонизировать судебную систему".
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