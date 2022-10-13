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Перхоть осенью: в чем причины и как избавиться?
Головные уборы, образ жизни, питание и состав шампуней влияют на появление перхоти в осенний период. На что стоит обратить особое внимание в заботе о себе, рассказалаврач-дерматолог Светлана Якубовская в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1". Советы публикует sb.by.
Головные уборы и шарфы
"Перхоть - симптом такого хронического кожного заболевания, как себорейный дерматит. Эта проблема чаще всего напоминает о себе с наступлением холодов. Дело в том, что осенью в нашем гардеробе появляются шапки, шарфики и капюшоны. Они усиливают работу сальных и потовых желез, в результате чего вырабатывается больше пота и кожного сала. Такая среда является благоприятной для размножения грибов рода малассезия, которые участвуют в развитии себорейного дерматита", - объяснила врач.
Образ жизни и питание
По словам дерматолога, наряду с этими причинами возникновения себорейного дерматита есть и другие.
"Обратите внимание на гормональный фон, количество сна и качество отдыха. Также проанализируйте, много ли в вашей жизни стрессов, не сидите ли вы на диете и достаточно ли в вашем рационе витаминов группы В", - посоветовала Светлана Якубовская.
Эксперт сообщила, что влияние питания на себорейный дерматит не доказано, но некоторые пациенты на приеме отмечают, что при злоупотреблении сладостями или алкоголем у них возникает очередное обострение себорейного дерматита.
Шампуни против перхоти
"В любом случае для решения этой проблемы используйте правильные лекарственные препараты, в том числе лечебные шампуни по назначению доктора", - подчеркнула Светлана Якубовская.
К слову, ранее дерматолог рассказала, как выбрать эффективный шампунь от перхоти. В частности, доктор посоветовала выбрать такой, в составе которого есть кетоконазол, салициловая кислота, деготь и сера, регулирующие работу сальных желез.
Фото: pixabay.com
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