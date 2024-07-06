Перминова: Вступление Беларуси в ШОС - историческое событие

Для Беларуси вступление в ШОС историческое событие. Но и для ШОС такой участник очень важен, ведь главные приоритеты Беларуси - это многополярный мир, диалог на равных и защита национальных интересов всех стран-участниц. А это по сути отражает и будущее самой Шанхайской организации сотрудничества. Таким мнением с каналом "Беларусь 1" поделилась научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований ИКСА РАН Александра Перминова.

Белорусские эксперты вели очень большую работу перед тем, как Беларусь стала членом ШОС. Поэтому здесь важно отметить, что действительно велась большая работа, и уникальным является то, что Беларусь, присоединившись, сразу подписала важный документ - Астанинскую декларацию ШОС, что, мне кажется, характеризует намерения Беларуси как активного члена этой организации.

Белорусские эксперты вели очень большую работу перед тем, как Беларусь стала членом ШОС. Поэтому здесь важно отметить, что действительно велась большая работа, и уникальным является то, что Беларусь, присоединившись, сразу подписала важный документ - Астанинскую декларацию ШОС, что, мне кажется, характеризует намерения Беларуси как активного члена этой организации.

Говор о приоритетах, Перминова считает, что нужно исходить из речи Президента Беларуси. "Самая яркая цитата о том, что мы должны выйти за стены этого однополярного мира, характеризует не только перспективы Беларуси в этой организации, но и в целом приоритеты ШОС в будущем. Это формирование справедливого, многостороннего, многополярного миропорядка, это использование национальных валют и усиление их для состоятельности собственных экономических систем, национальных интересов и так далее".