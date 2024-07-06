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Перминова: Вступление Беларуси в ШОС - историческое событие
Для Беларуси вступление в ШОС историческое событие. Но и для ШОС такой участник очень важен, ведь главные приоритеты Беларуси - это многополярный мир, диалог на равных и защита национальных интересов всех стран-участниц. А это по сути отражает и будущее самой Шанхайской организации сотрудничества. Таким мнением с каналом "Беларусь 1" поделилась научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований ИКСА РАН Александра Перминова.
Вступление Беларуси в ШОС - историческое событие
Белорусские эксперты вели очень большую работу перед тем, как Беларусь стала членом ШОС. Поэтому здесь важно отметить, что действительно велась большая работа, и уникальным является то, что Беларусь, присоединившись, сразу подписала важный документ - Астанинскую декларацию ШОС, что, мне кажется, характеризует намерения Беларуси как активного члена этой организации.
Говор о приоритетах, Перминова считает, что нужно исходить из речи Президента Беларуси. "Самая яркая цитата о том, что мы должны выйти за стены этого однополярного мира, характеризует не только перспективы Беларуси в этой организации, но и в целом приоритеты ШОС в будущем. Это формирование справедливого, многостороннего, многополярного миропорядка, это использование национальных валют и усиление их для состоятельности собственных экономических систем, национальных интересов и так далее".
По словам эксперта, приоритеты по экономической, энергетической устойчивости, по формированию многостороннего, а главное равноправного диалога отражают видение Беларусью будущего ШОС.
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