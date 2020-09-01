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Персонал БелАЗа на рабочих местах в полном составе

Отдельные граждане сегодня попытались создать так называемую группу поддержки и на проходной БелАЗа, поддавшись на сообщения о якобы забастовке на заводе. В реальности ни о какой акции речи не шло. Предприятие работает, никто из заводчан бойкотировать работу не стал.

То, что БелАЗ сегодня работает в штатном режиме, нам подтвердило руководство предприятия. Персонал на рабочих местах в полном составе.


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