Персональная выставка Ольги Гроус - в библиотечной галерее имени А. С. Пушкина

Путешествие в мир живописи, цвета, эмоций. Авторская выставка Ольги Гроус в этот раз не в художественной галерее, а в стенах Пушкинской библиотеки. Почти 60 работ в разных художественных стилях украшают библиотечные залы - от городских пейзажей до фигуративной живописи и яркой абстракции. По профессии Ольга бутафор-декоратор, но живописи посвящает значительную часть жизни.