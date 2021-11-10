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Персональная выставка Ольги Гроус - в библиотечной галерее имени А. С. Пушкина

Путешествие в мир живописи, цвета, эмоций. Авторская выставка Ольги Гроус в этот раз не в художественной галерее, а в стенах Пушкинской библиотеки. Почти 60 работ в разных художественных стилях украшают библиотечные залы - от городских пейзажей до фигуративной живописи и яркой абстракции. По профессии Ольга бутафор-декоратор, но живописи посвящает значительную часть жизни.

Ольга Гроус родилась в Украине в Житомире, образование театрального оформителя получила в Москве, а в Беларуси изучала станковую живопись в Академии искусств. Сегодня работает в художественном цеху Купаловского театра, также руководит студией рисунка и живописи в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

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