Персональный парад для 95-летнего ветерана провели в Витебске

Накануне9 Мая в Витебске провели парад у дома ветерана Великой Отечественной войны Федора Коннова. Для города над Двиной такие необычные, в индивидуальном порядке чествования солдат Победы уже добрая традиция. На этот раз тоже не обошлось без шествия, мини-парада ретро-техники и дневного салюта, пишет sb.by.



В свои 95 Федор Коннов еще крепок духом. Персональный парад у родного дома по улице "Правда" он принимает второй год подряд. Как и положено бывшему военному, бодро салютует расчету МЧС и членам военно-патриотического клуба "Спасатель". Чествуя ветерана, они проходят у подъезда четким строевым шагом под звуки марша "Прощание Славянки". Еще раньше специально для Федора Филипповича в живую прозвучала песня "Эх, путь - дорожка фронтовая". В костюмах, стилизованных под форму времен Великой Отечественной, ее исполнили девушки - работники Витебского областного управления МЧС. Пожарной службе северного региона Коннов отдал, считай, 20 лет. В 1994 году ушел на пенсию с должности слесаря по ремонту автомобилей. До этого подполковник в отставке почти 30 лет посвятил Вооруженным Силам. Он награжден медалями "За боевые заслуги", "За безупречную службу" I и II степеней.

Самого главного виновника событияпереполняютэмоции:

"Спасибо за заботу, внимание, за замечательную идею и организацию таких мероприятий! Искренне тронут, в восторге от того, сколько человек - и взрослых, и детей, пришли поздравить меня перед самым дорогим сердцу Днем Победы. Последние несколько лет уже не могу лично прийти на одноименную площадь. Но, глядя на такой парад под моими окнами, чувствую - вот он, праздник!"





Ветеран шутит, чтов августе ему стукнет всего-навсего 96 лет. И, пока приведенные для участия в патриотической акции малыши от души дарят ему цветы, дает главный наказ молодому поколению: "Цените и уважайте друг друга, дружите и берегите мир! В Великую Отечественную двое моих братьев погибли на фронте, один был тяжело ранен. С полной уверенностью могу сказать: нет ничего важнее мира на земле".

Единственного оставшегося в Витебской области ветерана органов и подразделений по ЧС, который одновременно является ветераном Великой Отечественной, с праздником поздравилСергей Мелешкин, начальник областного управления МЧС. Он с благодарностью обратился к заслуженному витебчанину:

"Вы как очевидец, участник тех страшных военных событий, хорошо знаете, что в борьбе с фашизмом, невзирая на национальность, плечом к плечу стояли белорус, русский, украинец, татарин и т.д. Все вместе они приближали светлый праздник Победы. Мы, современное поколение, обещаем всегда помнить о подвиге наших освободителей. А еще говорим о том, что в наших начинаниях взгляд ветеранов, их одобрительное слово очень важны, особенно сейчас, когда главная задача - сохранить наш общий дом, Беларусь, такой же синеокой, солнечной, мирной. Пусть память о подвиге настоящих героев, связь поколений не прерывается!"