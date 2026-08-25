Перспективные и целеустремленные: более 400 молодых врачей пришли в больницы Минской области

Организации и предприятия Минской области пополняют молодые специалисты. В структуру здравоохранения центрального региона пришли более 400 врачей и почти полтысячи работников среднего медицинского персонала.

Свои молодые кадры появились и в Узденской центральной районной больнице. Среди них и заведующий педиатрическим отделением Георгий Зубович. Он является выпускником Белорусского государственного медицинского университета.

"Я перераспределился за женой. Она была отправлена сюда на первое место работы по целевому направлению. Заканчивал я Белорусский государственный медицинский университет. Касательно моего старта карьеры, мне все очень понравилось. Отделение новое и современное, коллеги помогают. Жилье здесь есть. Нам сообщили, что к концу года можем на него рассчитывать. Пока что мы с женой снимаем квартиру недалеко от больницы", - отметил заведующий педиатрическим отделением Узденской ЦРБ.

Ольга Ульянова, заместитель главврача Узденской ЦРБ:

"В этом году к нам прибыл 21 молодой специалист. Из них 10 - это врачи, 11 - средние медработники. Большая часть из них уехала работать на сельские подразделения. Для наших молодых специалистов созданы такие условия, как закрепление наставника, предоставление жилья(или общежитие, или арендное жилье). В ближайшее время в Узденском районе будут строиться новые дома для арендных квартир и выдаваться молодым специалистам".

Отметим, в ближайшее время систему здравоохранения Минской области усилят и такие значимые объекты, как центр трансфузиологии и поликлиника в Борисове. Возводят поликлинику и в Заславле, а также хирургический корпус Минской областной клинической больницы.