Перспективные направления сотрудничества Беларуси и Мьянмы назвал эксперт Беседин

Визит президента Мьянмы в Беларусь находится в поле зрения российских экспертов.

Мнением о том, какие возможности для сотрудничества открывает развитие отношений Беларуси с этой страной Юго-Восточной Азии и регионом в целом, поделился научный сотрудник лаборатории "Сектор новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии" ЦИОР ИМЭМО РАН Егор Беседин.

По его словам, говоря о рынке Юго-Восточной Азии, удобрения представляют собой замечательную конкурентную нишу.

"Во-вторых, следует говорить о сельскохозяйственной технике - не о продукции, а именно о технике: тракторах, комбайнах и запчастях к ним. Кроме того, некоторая шинная продукция, насколько мне известно, тоже пользуется популярностью на рынках Юго-Восточной Азии. В ответ же главным образом будут поставляться экзотические продукты и продукция сельского хозяйства. То есть, если суммировать, я думаю, что это будут довольно традиционные точки взаимного интереса", - заключил Егор Беседин.