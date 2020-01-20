Перспективные точки роста экономики центрального региона

Не снижать темпы роста и улучшать жизнь людей будет руководство центрального региона в ближайшую пятилетку



Модернизация транспорта, поддержка отстающих районов и активизация промышленности. На такие точки роста экономики центральный регион сделает акцент в новой программе развития на ближайшую пятилетку.



Над объемным документом работает руководство. Все 22 района Минской области должны оставаться комфортными для проживания с развитой транспортной инфраструктурой. Одна из важнейших задач на ближайшие годы - повышение уровня доходов населения и создание высокопроизводительных рабочих мест. В программе также будут заложены индикаторы, по которым можно оценить темпы роста экономики региона.



В новой программе развития региона на пятилетку предусмотрен территориальный раздел с учетом преимуществ конкретного района. На территориях, которые не очень благоприятны для сельского хозяйства, ставка будет на туристический потенциал.



