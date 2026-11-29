Беларусь и Оман все активнее выстраивают экономический диалог, и сегодня перед двумя странами открываются новые точки роста, отмечают эксперты.

Хаял Муаззин, журналист-международник (Иран):

"Беларусь, в свою очередь, обладает богатым опытом в таких сферах, как сельское хозяйство, машиностроение, высокотехнологичные разработки и образование. Совместные проекты в этих направлениях могли бы значительно укрепить позиции обеих стран на международных рынках. Во-вторых, логистическое сотрудничество: географическое расположение Омана делает его важным транспортным узлом для выхода на рынки Индийского океана, Африки и Азии. Используя оманскую портовую инфраструктуру, в частности порт Салала, можно стать важным звеном для продвижения белорусских товаров на восточные и южные рынки".