Перспективы развития Копыльского района сегодня оценила делегация Миноблисполкома

Она посетила крупные сельскохозяйственные предприятия, ознакомилась с инициативами в области малого предпринимательства. Во время визита губернатор отметил: Копыльский район динамично развивается, однако некоторым предприятиям необходима модернизация. Именно это ключ к дальнейшему экономическому развитию района.



В следующем году Копыль примет День белорусской письменности. К культурному празднику проведут масштабные работы по благоустройству города, а также усовершенствуют деятельность коммунальных служб.



