Перспективы сотрудничества с фондом ООН

Программу активного долголетия рассчитывает развивать правительство при поддержке фонда ООН в области народонаселения. Наша страна три года назад присоединилась к Конвенции по правам инвалидов и активно помогает социализации людей с ограниченными возможностями. Также много сделано для сокращения материнской и младенческой смертности. Международные эксперты уверены, что в этом Беларусь может стать примером для других.



Фонд ООН работает в Беларуси четверть века. Сейчас реализуется вторая программа до 2020 года с общим бюджетом около 4 миллионов долларов.

