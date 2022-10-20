Высокие технологии в диагностике и лечении кардиологических заболеваний, возможности использования IT и искусственного интеллекта. Перспективы внедрения нанотехнологий в медицине оценили участники конгресса "Инновационная кардиология". Площадка онлайн и офлайн собрала в Минске лучших кардиологов Беларуси, Израиля, Казахстана, России.



О технологиях будущего - Юлия Алферова.Лечить сердце в больницу, что в ведомстве Управделами Президента, Виктор Валентинович приехал из небольшой деревни Смолевичского района. Коронарное шунтирование провели планово, сейчас под наблюдением 24 на 7. Показатели здоровья через Wi-Fi в онлайн-режиме передают на пост. Все в норме. А иначе и быть не может, говорят кардиохирурги - технологии с приставкой "нано" в клинике уверенно осваивают.



Просто ангиографической операционной сейчас не удивить. Такие - в каждом областном центре и даже шире. А вот методики действительно уникальные. В 2020 году освоили технологии лазерных интервенций - светом удаляют электроды при замене электростимуляторов. В 21-м нанотехнологии используют и для восстановления просвета сосудов - тогда, когда другие методы не работают.





Центр лазерных интервенций работает в Беларуси



Возможности для развития кардиохирургии открывает эксимерный лазер - через маленькие проколы на бедре добирается до митрального клапана. Оборудование пока единственное в Беларуси, да и за рубежом такие технологии пока освоили точечно.

Максим Климов, врач рентгенэндоваскулярной хирургии Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси:

К работе наших кардиохирургов интерес высокий - активно обмениваются опытом с российскими врачами. А сегодня принимают у себя и международных экспертов - конгресс "Инновационная кардиология" онлайн и офлайн собрал под тысячу специалистов.

Об инновациях в кардиологии

Для ПВТ медицина - свежее направление, но уже объединяет 70 компаний. Технологии искусственного интеллекта используются почти во всех сферах медицины - применение же таких в кардиологии, уверены эксперты, поможет и врачам, и пациентам, сокращая период послеоперационного восстановления, снижая риски развития осложнений. Как это работает, наши врачи знают - в лечкомиссии с 2018 года оперируют гибридным методом - операции на открытом сердце совмещают с эндоваскулярными вмешательствами.

Олег Козлов, врач-кардиохирург Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Беларуси: