Перцов: Белорусские продукты питания качественные и популярнее любых заморских

Продукция белорусского легпрома должна завоевать своего покупателя - для этого есть все необходимое. Такое мнение прозвучало в программе "Клуб редакторов". Эксперты отмечают, что примером должен стать путь, пройденный по линии продовольственных товаров.

"Сейчас доказывают, что наши продукты питания хорошие, качественные и популярнее любых заморских, которые могут быть на прилавках наших магазинов, им никто не запрещает. Есть гурманы. Но большинство покупают белорусские продукты", - отметил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов.

По его словам, должны быть стратегические решения по выстраиванию эффективной маркетинговой модели по производству, продвижению, эффективным продажам. "Только так это работает, - уверен Владимир Перцов. - Они вкладывают в производство, а в продвижение - ничего, в рекламу - ничего, а потом говорят: "Мы хорошие, про нас ничего никто не знает". В наши дни в условиях конкуренции в минском магазине, в торговом центре можно найти любого производителя любой страны, даже санкционной. Это особый вид искусства, поворотливости, расторопности руководителей этих предприятий и концернов. По-другому никак. Этот путь нужно пройти".

"Мы действительно шагнули далеко вперед по технологиям. Мы нашли свою нишу, мы нашли своего покупателя, в том числе и того, кто наелся дешевым, с виду броским, но по сути некачественным товаром", - подчеркнул первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси.

В чем заключаются особенности белорусской торговли? Есть ли правила на мировом рынке? Что ждут от отечественной науки и какие схемы обмана применяют в НАТО? Смотрите "Клуб редакторов" 7 августа в вечернем эфире на "Беларусь 1".