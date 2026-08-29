Перцов о спартакиаде СМИ: Есть возможность на природе поучаствовать в соревнованиях, увидеть коллег

В погоне за красочными репортажами и эксклюзивными интервью никуда без хорошей физической подготовки. Самых быстрых и сильных представителей СМИ 29 августа собрала в Стайках традиционная республиканская спартакиада "Здоровье".

Работники отрасли из всех регионов Беларуси состязаются в разных видах спорта: от мини-футбола до настольного тенниса.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Много ли у современного журналиста возможностей позаниматься спортом, кроме выходных дней, которых у нас тоже не бывает? У вас же ненормированный рабочий день. Выезды, съемки, монтажи. Вы же знаете не хуже меня, что найти какое-то окошко для того, чтобы позаниматься, практически невозможно. А здесь есть возможность на природе поучаствовать в соревнованиях, увидеть своих коллег. Во-вторых, вспомнить себя на несколько лет моложе, когда мы профессионально занимались каким-то видом спорта или в детстве ходили в какие-то кружки и секции. Может быть, кто-то осваивает совершенно новый вид спорта. В общем, подтягивает свою физическую культуру для выполнения любых задач".

Подробнее о том, как проходит республиканская спартакиада СМИ, см. в видео.