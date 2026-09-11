Перцов: Социсследование - ритм и пульс белорусского общества

Общественное мнение в Беларуси имеет ключевое значение при принятии политических решений. Об этом в программе "Клуб редакторов" заявил первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов.

По его словам, новое масштабное социсследование отражает ритм и пульс общества. "Очень хорошая выборка, очень качественная, и они станут основой для принятия определенных, в том числе управленческих решений", - сказал он.

Отдельно Владимир Перцов выделил оценки мирной жизни и безопасности. "От 80 до 90 с небольшим процентов респондентов положительно оценивают мирную жизнь, безопасность и политику Президента в этом направлении", - подчеркнул он.

Как Президент оправдал кредит народного доверия, каков на вкус эмигрантский хлеб и почему Западу больше не отводят роль доминирующего игрока - смотрите 11 сентября в вечернем эфире "Беларусь 1" в проекте "Клуб редакторов".