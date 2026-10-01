Перцов встретился со студентами Академии управления в формате "без галстуков"

Краткий пересказ от ИИ

В Академии управления при Президенте состоялся открытый разговор первого заместителя главы Администрации Президента Владимира Перцова со студентами.

На встрече в формате "без галстуков" в фокусе внимания были профессиональное становление будущих лидеров, непрерывное образование и роль молодежи в развитии страны. Акцент сделали на современном медиаландшафте, влиянии соцсетей, цифровизации госуправления и внедрении искусственного интеллекта.

Особый отклик у будущих управленцев вызвал личный опыт спикера и его профессиональный путь. Студенты задавали самые разные вопросы: от тонкостей государственной службы до возможностей совмещения учебы с первыми шагами в профессии. Такой прямой диалог позволяет не только услышать запросы нового поколения, но и на конкретных примерах передать реальный управленческий опыт.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Я старался быть с ними максимально открытым, откровенным, даже где-то заходил в какие-то личные истории, потому что только так, наверное, можно рассказать им на личном примере того меня, примерно их возраста, тоже, кстати, выпускника Академии управления при Президенте. Вот теми примерами убедить становиться действительно государственными служащими, управленцами, которых здесь и обучают, и воспитывают".

Артемий Мазура, студент Академии управления при Президенте Беларуси, отметил, что самое приятное для него - то, что формат "без галстуков" действительно был без галстуков: и визуально, поскольку галстуков не было ни на студентах, ни на Владимире Борисовиче, и душевно, эмоционально, потому что это был разговор на равных. По его словам, он почерпнул мысль о том, что нужно всегда быть профессионалом и стремиться им стать, учиться через всю жизнь. Во-вторых, важно оставаться искренним человеком, который горит своим делом. И, как отмечает Президент и руководители, нужно плавно проходить профессиональный путь.

"Для меня это был очень интересный опыт как для будущего управленца. Мне очень понравилась искренность нашего спикера. Он старался нам что-то посоветовать, что мы могли бы применить в дальнейшем в нашей карьере и в нашей будущей жизни", - рассказала студентка Академии управления при Президенте Беларуси Ольга Орлова.

В Академии управления формируется кадровый потенциал для самых разных сфер: от государственного сектора до экономики и реального производства. Особое внимание уделяется сочетанию сильной академической подготовки с практическим опытом руководителей-практиков.

Сегодня на дневной форме в вузе обучается около тысячи студентов. С учетом заочной формы - около 5 тыс. человек, а вместе со слушателями программ повышения квалификации и переподготовки - порядка 8-10 тыс.