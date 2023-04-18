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Перцов: Беларусь эффективно борется с пропагандой нетрадиционных ценностей
Беларусь эффективно борется с пропагандой нетрадиционных ценностей. Об этом заявил министр информации Владимир Перцов, представляя 18 апреля в Овальном зале в первом чтении законопроект "Об изменении закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", пишет БЕЛТА.
Депутаты затронули вопрос необходимости введения на законодательном уровне запрета ЛГБТ-пропаганды, поскольку в интернете порой еще можно купить книги, пропагандирующие нетрадиционные отношения.
"Мы уже предприняли достаточные меры, чтобы распространение такой продукции в нашей стране было ограничено, - сказал Владимир Перцов. - При том, что у нас нет как такового закона о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и других проявлений. Наверное, здесь в комплексе нужно подойти к разработке такого законопроекта, и важную, ключевую роль должны сыграть законодатели, стянув к себе различные министерства и ведомства, чтобы это был действительно комплексный, обширный и работоспособный правовой акт. Мы со своей стороны будем не то что дожидаться исполнять уже опубликованный и вступивший в силу законодательный акт, мы продолжаем эту работу. У нас есть определенные инструменты. Российские коллеги, у которых есть такой закон, подтверждают, что мы без закона даже где-то более эффективно, чем они, работаем".
Министр уточнил, что на прошлой неделе Мининформ разослал 500 писем всем издателям и распространителям печатных изданий "с предупреждением о том, что в случае обнаружения у них подобной литературы в продаже онлайн или офлайн к ним будут применяться определенные меры административного воздействия".
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