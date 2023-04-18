Перцов: Беларусь эффективно борется с пропагандой нетрадиционных ценностей

"Мы уже предприняли достаточные меры, чтобы распространение такой продукции в нашей стране было ограничено, - сказал Владимир Перцов. - При том, что у нас нет как такового закона о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и других проявлений. Наверное, здесь в комплексе нужно подойти к разработке такого законопроекта, и важную, ключевую роль должны сыграть законодатели, стянув к себе различные министерства и ведомства, чтобы это был действительно комплексный, обширный и работоспособный правовой акт. Мы со своей стороны будем не то что дожидаться исполнять уже опубликованный и вступивший в силу законодательный акт, мы продолжаем эту работу. У нас есть определенные инструменты. Российские коллеги, у которых есть такой закон, подтверждают, что мы без закона даже где-то более эффективно, чем они, работаем".