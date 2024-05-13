Перцов: Белорусы стали патриотичнее

У нас мирный флаг, у нас мирный герб. Мы не включаем ни оружие, ни танки, каких-то агрессивных животных в наш флаг. У нас мирный гимн первой строчки "Мы, белорусы - мирные люди". Это отражает нашу сущность. Это отражает нашу философию. И это в очередной раз показывает, что государство и народ, которые неоднократно пережили тяжелые нашествия интервенции, оккупации, и в Первую мировую войну за прошлый век, и Великую Отечественную войну. Государство было уничтожено практически. Стерто с лица земли. Треть населения погибло. Оно возрождается. И наши люди на генном уровне точно не хотят того, чтобы где-то была война. Тем более у нас была война. Мы мирные люди и делаем все для того, чтобы мир на нашей земле и у наших соседей сохранялся.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

