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Перцов: Информационные войны ведутся для того, чтобы деморализовать и разложить население
Информационные войны ведутся для того, чтобы деморализовать и разложить население. Об этом в программе "Клуб редакторов"заявил заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов.
"Информационные войны - и Президент об этом сказал - ведутся для того, чтобы деморализовать и разложить население. Это часть обычной горячей войны, составная часть", - сказал Владимир Перцов.
Заместитель главы Администрации Президента отметил, что правительства, спецслужбы, корпорации и цифровые гиганты западных государств готовят почву для того, чтобы воздействовать на тех белорусов, которые доверяют только одним каналам коммуникации, например интернету. В то же время они не смотрят и не слушают другие источники.
"Но в западных странах готовят и свое население, которое пребывает в информационном вакууме. Жители этих стран практически не получают информацию из Беларуси и России. Они не знают реальную обстановку, не знают правды", - добавил Владимир Перцов.
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По его мнению, Запад, готовя горячую фазу, сканирует пространство Беларуси. "Они сканируют, что пишут люди в поисковой строке, личных сообщениях или мессенджерах, что они читают и гуглят. И как только они почувствуют, что нет единства, или, что еще хуже, есть большое количество людей, которые могут совершить национальное предательство, они пойдут. Им нужны эти коллаборанты, предатели", - подчеркнул заместитель главы Администрации Президента.
Именно поэтому, убежден Владимир Перцов, белорусы, которые формируют медийное пространство, не имеют права выпустить его из рук. "В этом состоит наша задача. То, что Президент говорил всем присутствующим на форуме (Форум медийного сообщества в Могилеве. - Прим. Ред.). А там присутствовали не только журналисты, медиабоссы, медиаэксперты. Там были все те люди, которые формируют медиапространство. Мы с вами не имеем права допустить того, чтобы выпустить из рук медийное поле нашей страны", - резюмировал он.
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