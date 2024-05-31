Перцов: Информационные войны ведутся для того, чтобы деморализовать и разложить население

Информационные войны ведутся для того, чтобы деморализовать и разложить население. Об этом в программе "Клуб редакторов"заявил заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов.



"Информационные войны - и Президент об этом сказал - ведутся для того, чтобы деморализовать и разложить население. Это часть обычной горячей войны, составная часть", - сказал Владимир Перцов.



Заместитель главы Администрации Президента отметил, что правительства, спецслужбы, корпорации и цифровые гиганты западных государств готовят почву для того, чтобы воздействовать на тех белорусов, которые доверяют только одним каналам коммуникации, например интернету. В то же время они не смотрят и не слушают другие источники.



"Но в западных странах готовят и свое население, которое пребывает в информационном вакууме. Жители этих стран практически не получают информацию из Беларуси и России. Они не знают реальную обстановку, не знают правды", - добавил Владимир Перцов.





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По его мнению, Запад, готовя горячую фазу, сканирует пространство Беларуси. "Они сканируют, что пишут люди в поисковой строке, личных сообщениях или мессенджерах, что они читают и гуглят. И как только они почувствуют, что нет единства, или, что еще хуже, есть большое количество людей, которые могут совершить национальное предательство, они пойдут. Им нужны эти коллаборанты, предатели", - подчеркнул заместитель главы Администрации Президента.