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Перцов: Местная пресса всегда будет востребована у жителей регионов
Местная пресса всегда будет востребована у жителей регионов, заявил министр информации Владимир Перцов на полях IХ Форума молодых журналистов "Белорусские медиа - 2022: традиционные и новые формы работы", передает БелТА.
"Интернет-площадки, несомненно, занимают большую часть у молодой аудитории. Как показали последние социологические исследования, из социальных сетей и месенджеров молодые люди потребляют 83,7% и 63% новостей соответственно. Но, тем не менее, об альтернативных источниках доведения актуальной информации до населения мы не должны забывать. Мы должны сохранять и преображать имеющееся у нас, - отметил Владимир Перцов. - Местная пресса всегда будет востребована. Потому что вы пишите о людях, живущих рядом. Ни один центральный телеканал, ни одно центральное СМИ (газета, радиостанция) не будут знать проблемы вашего региона лучше, чем вы. И знать людей, которые живут в вашем регионе лучше, чем вы".
По его словам, у региональной прессы в этом плане есть замечательный козырь. "Насколько вы будете отрабатывать тематику региона и отражать проблемы людей, которые живут в вашем регионе, - зависит ваш успех. Наша цель - сделать региональные СМИ единой действенной, эффективной медиасистемой. Нам нужно сделать эту систему доминирующей в региональном медиаландшафте Беларуси. Для этого мы собираемся здесь, приглашаем медиаэкспертов, менеджеров", - подчеркнул министр.
IХ Форум молодых журналистов "Белорусские медиа - 2022: традиционные и новые формы работы" проходит сегодня в Минске и направлен на повышение квалификации, развитие внутрипрофессиональной и международной коммуникации молодых журналистов, формирование единого медиасообщества Беларуси в целях обеспечения государственных приоритетов в развитии национального информационного пространства.
Участники мероприятия - молодые журналисты государственных республиканских и региональных средств массовой информации Беларуси, руководители ведущих госСМИ страны, известные политологи, медиаэксперты, популярные белорусские блогеры.
Организатор мероприятия - Министерство информации.
Фото:БелТА
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