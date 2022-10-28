Перцов: Местная пресса всегда будет востребована у жителей регионов

"Интернет-площадки, несомненно, занимают большую часть у молодой аудитории. Как показали последние социологические исследования, из социальных сетей и месенджеров молодые люди потребляют 83,7% и 63% новостей соответственно. Но, тем не менее, об альтернативных источниках доведения актуальной информации до населения мы не должны забывать. Мы должны сохранять и преображать имеющееся у нас, - отметил Владимир Перцов. - Местная пресса всегда будет востребована. Потому что вы пишите о людях, живущих рядом. Ни один центральный телеканал, ни одно центральное СМИ (газета, радиостанция) не будут знать проблемы вашего региона лучше, чем вы. И знать людей, которые живут в вашем регионе лучше, чем вы".