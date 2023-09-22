Перцов: Молодежь формирует информация, которую она потребляет

Для того чтобы нести свою информацию, нужно адаптировать под потребности современного молодого человека. Тогда мы будем попадать в его ленту, мы будем формировать его мировоззрение, мы будем влиять на его убеждения и делать из него не просто человека, оторванного от общей жизни государства и от жизни своего конкретного региона, а настоящего белоруса, патриота своей страны, человека, готового в любой момент защищать свою страну.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси