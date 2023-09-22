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Перцов: Молодежь формирует информация, которую она потребляет
Молодежь формирует информация, которую она потребляет. Об этом сегодня говорили в Сморгонском районе. Министр информации Владимир Перцов встретился с коллективом газеты "Светлы шлях", Белтелекомом и идеологами района. Когда сегодня идет борьба за подрастающие умы, для СМИ особенно важно оставаться на одной волне и адаптировать информацию под цифровую среду. Для этого необходимо осваивать новые каналы подачи - мессенджеры и платформы. Еще один важный аспект - подкрепление информации фактами. На этом поле битвы недружественные нашей стране каналы терпят поражение. Во время встречи участники задавали свои вопросы и делились наблюдениями.
Мы почерпнули очень много информации, какие основные направления сегодня в средствах массовой информации по молодежной политике. Общение с министром было настолько живым и интересным. И мы сегодня понимаем, каким образом нам завоевывать молодежь в медиапространстве, какой нужен контент, как создать нам алгоритм работы в социальных сетях.
Роль журналиста важна в том плане, что сейчас очень важны и оперативность, и достоверность, и пунктуальность журналиста. Мы работаем во всех источниках: и газета, и социальные сети, и телеграм-каналы как можно оперативнее, во всех сферах привлекаем молодые кадры, т.е. охватываем и молодежь.
Для того чтобы нести свою информацию, нужно адаптировать под потребности современного молодого человека. Тогда мы будем попадать в его ленту, мы будем формировать его мировоззрение, мы будем влиять на его убеждения и делать из него не просто человека, оторванного от общей жизни государства и от жизни своего конкретного региона, а настоящего белоруса, патриота своей страны, человека, готового в любой момент защищать свою страну.
Газета "Светлы шлях" издается с 1944 года. Освещает общественно-политическую, социально-экономическую, культурную жизнь района.
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