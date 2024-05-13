Перцов: Мы мирные люди и делаем все для того, чтобы мир на нашей земле и у наших соседей сохранялся

Белорусы мирные люди и делают все для того, чтобы сохранить мир на своей земле и у соседей, заявил заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов, посещая выставку народных достижений всех регионов страны в День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь.

"Зеленое полотнище - это наши поля, это то, чем мы гордимся - леса. У нас зеленая страна, и это наше достижение. Мы легкие Европы. Белорусский флаг единственный в мире с национальным орнаментом. Он пришел к нам из Витебской области и украшает наш флаг", - подчеркнул замглавы Администрации Президента.

У нас мирный флаг, у нас мирный герб, акцентировал Владимир Перцов. "Мы не включаем ни оружие, ни танки, ни каких-то агрессивных животных в наш флаг. У нас мирный гимн. Первые строчки: "Мы, беларусы - мірныя людзі". Это отражает нашу сущность, это отражает нашу философию". По словам замглавы Администрации Президента, белорусский народ, переживший интервенции, оккупации (и в Первую мировую войну, и Великую Отечественную, когда треть населения страны погибла), на генном уровне не хочет, чтобы где-то была война."Мы мирные люди и делаем все для того, чтобы мир на нашей земле и у наших соседей сохранялся", - отметил он.

Однако Владимир Перцов заметил, что есть небольшая, но очень агрессивная группа людей, которых раздражает белорусский флаг: "Во-первых, красное полотнище нашего флага - это Знамя Победы. Это Знамя Победы над фашизмом, это часть Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом. И, конечно, те, кто жаждет реванша, кто сейчас поднимает головы и во многих странах марширует на центральных проспектах, они, конечно, от этого бесятся, как в храме от ладана священника сатана. Наверное, это единственное сравнение, которое можно применить".

"Они проиграли, они проиграют и сейчас", - уверен Владимир Перцов.