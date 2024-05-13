Перцов: Мы успешны, несмотря и вопреки всем козням, санкциям и рестрикциям

В День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь посещая выставку народных достижений всех регионов страны, заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов поделился впечатлениями.

"На выставке в достаточно небольшом объеме представлены достижения или характерные культурные самобытные реликвии, которые достались нам еще со времен древней Полочины, древней Витебщины. Это то наследие, которое мы сейчас приумножаем и стараемся ознакомить с ним подрастающее молодое поколение, то, ради чего работают уже современные фабрики и небольшие производства. И промышленность, сельское хозяйство - это то, чем гордится каждый регион, представленный в рамках этой выставки", - сказал Владимир Перцов.

По его словам, экспозиция достаточно скромная, но области продемонстрировали свои достижения. "Для тех, кто никогда не был в регионах, маленький такой спойлер, чтобы поехать и посмотреть. Мы сохраняем свою культуру. Мы возрождаем культуру и традиционные производства, характерные для различных регионов нашей страны", - заметил замглавы Администрации Президента.

Отметил он и промышленность, которая осталась в Беларуси и не была разрушена во времена переходного периода 90-х, когда проводилась приватизация, ликвидация производств, конверсия, в результате чего во многих странах был уничтожен промышленный пласт.

По словам Владимира Перцова, сегодняшние белорусские предприятия сохранили свои прежние названия, в основном они расположены на тех же местах, где и были в советское время, но сейчас это предприятия совершенно другого технического уровня, производящие современную продукцию, востребованную и в ближнем зарубежье, и в государствах дальней дуги.

"А значит мы успешны, несмотря и вопреки всем тем козням, санкциям и рестрикциям, которые применяются в отношении нашей страны", - резюмировал Владимир Перцов.