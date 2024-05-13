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Перцов: Наша страна обладает всем, чтобы реализоваться

Чем богата белорусская земля? И почему "Сделано в Беларуси" - бренд? Выставка достижений всех регионов работала на площади Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. О своих успехах рассказывали промышленные гиганты. А замки и дворцы "зазывали" на туристический променад. Там же космическая атрибутика. Часы, которые побывали в космосе, одежда. Получился хороший спойлер для изучающих Беларусь, заметил заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов. И добавил: белорусы стали патриотичнее!

Бывая в регионах и выступая перед студентами младших и старших курсов, перед школьниками, ловлю себя на мысли, что они более патриотичные, чем даже мы. Ну и уж тем более, чем поколение 90-х, которое, к сожалению, застало этот разгул либерализма, когда мы отказывались от наших ценностей, когда в какой-то степени мы часть поколения потеряли. Наша страна обладает всем для того, чтобы реализоваться, для того, чтобы жить в комфортных условиях, получить достойное образование, состояться, вырасти по карьерной лестнице. Или стать просто хорошим специалистом.
Владимир Перцов, заместитель Администрации Президента Беларуси

Интервью с Владимиром Перцовым - в "Панораме".

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