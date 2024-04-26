Перцов: Нет уверенности, что Игналинская АЭС безопасна для белорусов и европейцев

Запад продолжает хайповать на теме трагедии на ЧАЭС. Об этом заявил журналистам заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов. Сегодня, в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, он принял участие в церемонии возложения корзин с цветами к памятным знакам "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы" в парке Дружбы народов в Минске, сообщает БЕЛТА.



По словам Владимира Перцова, Беларусь помнит и чтит подвиг ликвидаторов последствий ЧАЭС. "А кое-кто на этой теме до сих пор пытается хайповать и устраивать свои политические, бесчеловечные, ернические, антигосударственные стратегии. Мы за этим наблюдали в большей степени, как за какими-то нездоровыми танцами не совсем душевно здоровых людей. И другого мнения ни у нас, ни у подавляющего большинства населения нашей планеты быть не может, - отметил Владимир Перцов. - Здесь хотелось бы ощущать все-таки какую-то поддержку от цивилизованных государств в ликвидации последствий чернобыльской аварии, но мы справлялись и справляемся в основном своими силами. Хотя, подчеркну, эта трагедия пришла к нам из-за рубежа".

Замлавы Администрации Президента констатировал: Беларусь до сих пор получает укоры со стороны западных государств, государств Евросоюза, в первую очередь Литовской Республики в адрес БелАЭС.