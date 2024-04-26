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Перцов: Нет уверенности, что Игналинская АЭС безопасна для белорусов и европейцев
Запад продолжает хайповать на теме трагедии на ЧАЭС. Об этом заявил журналистам заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов. Сегодня, в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе, он принял участие в церемонии возложения корзин с цветами к памятным знакам "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы" в парке Дружбы народов в Минске, сообщает БЕЛТА.
По словам Владимира Перцова, Беларусь помнит и чтит подвиг ликвидаторов последствий ЧАЭС. "А кое-кто на этой теме до сих пор пытается хайповать и устраивать свои политические, бесчеловечные, ернические, антигосударственные стратегии. Мы за этим наблюдали в большей степени, как за какими-то нездоровыми танцами не совсем душевно здоровых людей. И другого мнения ни у нас, ни у подавляющего большинства населения нашей планеты быть не может, - отметил Владимир Перцов. - Здесь хотелось бы ощущать все-таки какую-то поддержку от цивилизованных государств в ликвидации последствий чернобыльской аварии, но мы справлялись и справляемся в основном своими силами. Хотя, подчеркну, эта трагедия пришла к нам из-за рубежа".
Замлавы Администрации Президента констатировал: Беларусь до сих пор получает укоры со стороны западных государств, государств Евросоюза, в первую очередь Литовской Республики в адрес БелАЭС.
"Хотим напомнить, что наша атомная электростанция построена по самым современным канонам и стандартам безопасности. А вот Игналинская атомная электростанция, которая находится на территории Литвы, является точной копией Чернобыльской атомной электростанции, - подчеркнул он. - И в силу достаточно дотационной экономики Литвы у нас нет абсолютной уверенности, что на этой атомной электростанции, которая прекратила свою работу, проведены все ликвидационные мероприятия и соблюдены все меры безопасности, чтобы этот мирный атом и те энергетические элементы, которые там остались и до сих пор находятся, были безопасны в первую очередь для наших людей, проживающих и в приграничной зоне, и вообще для всех людей, живущих в Европе. Как вы знаете, радиактивное облако от чернобыльской аварии распространялось далеко за пределы Украины и Советского Союза".
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