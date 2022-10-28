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Перцов: Нужно оставаться журналистами в эпоху постправды и фейков
Нужно оставаться журналистами в эпоху постправды и фейков. Об этом заявил журналистам министр информации Владимир Перцов на полях IХ Форума молодых журналистов "Белорусские медиа - 2022: традиционные и новые формы работы", передаетБелТА.
"Молодых журналистов нужно научить оставаться журналистами в эпоху постправды, фейков, соблазнов сделать какой-то кричащий заголовок, который не соответствует действительности, и быстро на этом хайпануть. Все-таки придерживаться стандартов журналистики. Это нужно делать", - отметил Владимир Перцов.
Форум проходит сегодня в Минске и направлен на повышение квалификации, развитие внутрипрофессиональной и международной коммуникации молодых журналистов, формирование единого медиасообщества Беларуси в целях обеспечения государственных приоритетов в развитии национального информационного пространства.
Участники мероприятия - молодые журналисты государственных республиканских и региональных средств массовой информации Беларуси, руководители ведущих госСМИ страны, известные политологи, медиаэксперты, популярные белорусские блогеры.
Организатор мероприятия - Министерство информации.
Фото:БелТА
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