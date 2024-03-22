Перцов: О Хатыни нужно говорить всегда

В памяти о трагедии Хатыни заключается наша сила. Об этом журналистам на возложении цветов в 81-ю годовщину трагедии в Хатыни сказал министр информации Владимир Перцов, пишет БЕЛТА.



"Я скажу о личном: сколько бы раз мы сюда ни приезжали с руководителями и представителями средств массовой информации, ощущения точно такие же, как первый раз, когда в школьные годы в старших классах нас привозили сюда на экскурсии. Замирает сердце от понимания той трагедии, которая здесь произошла. И, в принципе, той трагедии, которую пережила наша земля. Ведь в каждой области есть сестры Хатыни - сожженные вместе с жителями деревни, погибшие ни за что", - сказал Владимир Перцов.



Когда трагедия Хатыни начинает замалчиваться, информационный вакуум быстро заполняется разнообразными альтернативными версиями или даже оправданиями случившегося. "Наша сила - в этой памяти. В том, что мы помним каждого погибшего, помним те зверства, помним трагедию нашей земли, которую пережили люди. Жители были уничтожены просто так: они не были участниками боевых действий, регулярной армии, партизанского или подпольного движения. Их просто уничтожали, потому что считали "недонаселением", - отметил он.



Министр информации уверен, что о Хатыни нужно говорить всегда. "Мы должны приезжать сюда и говорить об этом. Привозить наших детей во время школьных экскурсий, как ответственные родители, чтобы показать подрастающему поколению случившееся на нашей земле. Это никогда не должно повториться. Рассказывать о том, какой могла бы быть наша страна, если бы во времена Великой Отечественной войны не была уничтожена треть нашего населения. Дети, которые могли бы стать великим художниками, архитекторами или политиками, - их больше нет", - добавил Владимир Перцов.



Он также отметил важную роль журналистов в контексте сохранения исторической памяти. "Если мы с вами как журналисты будем делать это ответственно, память будет жить, память будет нестись нашими детьми и внуками. Через книги, рассказы тех немногих, кто дожил до наших дней и помнит ту ужасную трагедию", - заключил Владимир Перцов.