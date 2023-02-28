Перцов о работе белорусской прессы: Чем больше нас пытаются задавить, тем больше у нас сил и энергии

Мы выходим с замечательными цифрами по прошлому году. Это и рост доверия (двузначные цифры), особенно к государственным СМИ. Это 16,3 % роста телесмотрения национальных телеканалов. Таких высоких показателей не было за последнее время. Превышался показатель в 1 млн телезрителей, которые онлайн смотрели телевизионные программы. И таких случаев было много на протяжении 2022 года. И много других замечательных побед. Это открытие совершенно новых аналитических, информационных проектов на наших телеканалах. Много проектов в региональной прессе, это развлекательные передачи.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси