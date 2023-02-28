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Перцов о работе белорусской прессы: Чем больше нас пытаются задавить, тем больше у нас сил и энергии

Белорусские государственные СМИ стали сильнее, профессиональнее и оперативнее. Об этом сегодня заявил министр информации Владимир Перцов на итоговой коллегии Мининформа.

Говоря о работе отечественной прессы в условиях беспрецедентного давления, он отметил, что чем больше ее пытаются задавить, тем больше у нее сил и энергии. Начало 2022 года было непростым: на Беларусь обрушилось огромное количество фейков, не только связанных со специальной военной операцией, небывалое санкционное давление, отзыв рекламных бюджетов. Оппоненты по ту сторону баррикад делали все возможное и невозможное для того, чтобы обвалить страну. Владимир Перцов подчеркнул, что мы готовы к любым вызовам и будем адекватно реагировать на любые угрозы, которые будут поступать в адрес нашей страны и средств массовой информации.

Мы выходим с замечательными цифрами по прошлому году. Это и рост доверия (двузначные цифры), особенно к государственным СМИ. Это 16,3 % роста телесмотрения национальных телеканалов. Таких высоких показателей не было за последнее время. Превышался показатель в 1 млн телезрителей, которые онлайн смотрели телевизионные программы. И таких случаев было много на протяжении 2022 года. И много других замечательных побед. Это открытие совершенно новых аналитических, информационных проектов на наших телеканалах. Много проектов в региональной прессе, это развлекательные передачи.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси


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Что касается региональной прессы, то сейчас она проходит масштабное перестроение. Редакции районных газет, которые по разным причинам не могли наладить работу по верстке, дизайну, работе в социальных сетях и интернет-среде в целом, присоединяются к укрупненной редакции, к головному холдингу, и он берет на себя задачи. К слову, в середине года подведут первые итоги работы созданных региональных медиахолдингов.

Также министр информации отметил, что растут и подписные тиражи. Рост востребованности и доверия к региональной прессе составил практически 5 %.

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