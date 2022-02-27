Перцов: Общественный информационный центр при ФПБ помогает развенчивать фейки о референдуме

"Мы понимаем, что сейчас эпоха постправды, и может появиться информация, которая вообще не имела места быть, - пояснил Владимир Перцов. - И она будет обрастать различными кривотолками и комментариями, хотя самого события может не существовать. Но информационный шум из-за этого большой. В общественном информационном центре организована работа, есть связь с общественными наблюдателями во всех районах. Также есть возможность оперативно посмотреть и выложить правдивую информацию по любому фейку, который может появиться. Именно в результате работы общественного центра таких вбросов было минимум. Их авторы понимают, что эта информация будет разбита в пух и прах".