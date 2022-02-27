ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Перцов: Общественный информационный центр при ФПБ помогает развенчивать фейки о референдуме

Перцов: Общественный информационный центр при ФПБ помогает развенчивать фейки о референдуме

В Министерстве информации высоко оценили работу общественного информационного центра при ФПБ.

"Работа общественного информационного центра в национальном профцентре организована на высоком уровне, - отметилминистр информации Беларуси Владимир Перцов. - Не припоминаю ранее такой высокой организации для журналистов в предыдущие избирательные кампании. Молодцы, достойно".

В центре предусмотрено все необходимое для комфортной работы журналистов. В частности, организованы локации для вещания телеканалов и радиостанций, учтены вопросы быта и питания.

Общественный информационный центр также помогает развенчать фейки.

"Мы понимаем, что сейчас эпоха постправды, и может появиться информация, которая вообще не имела места быть, - пояснил Владимир Перцов. - И она будет обрастать различными кривотолками и комментариями, хотя самого события может не существовать. Но информационный шум из-за этого большой. В общественном информационном центре организована работа, есть связь с общественными наблюдателями во всех районах. Также есть возможность оперативно посмотреть и выложить правдивую информацию по любому фейку, который может появиться. Именно в результате работы общественного центра таких вбросов было минимум. Их авторы понимают, что эта информация будет разбита в пух и прах".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все