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Перцов: Пресса должна работать вместе с властью. Этим она отличается от деструктивных ципсошных медиаподобных ресурсов
Нельзя строить параллельные миры, стерилизуя информационное поле от проблемных материалов. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" высказал заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов.
Участники программы обсудили прошедший в Могилеве Форум медийного сообщества, на котором выступил глава государства. Президент, среди прочего, отметил важность того, чтобы и в эфире, и в печати были представлены разные точки зрения, в том числе критического характера.
"Здесь есть два полюса, и в этом вопросе нам нельзя скатиться ни к одному из них. Один, и об этом сказал совершенно четко Президент, заключается в том, что нельзя выстраивать параллельные миры, стерилизуя информационное поле от проблемных материалов. Все равно это то, что людей волнует, интересует их. Мы не в 1982 году живем. У нас достаточно медиаподобных ресурсов, которые это будут отрабатывать", - сказал Владимир Перцов.
Смотрите программу "Клуб редакторов" ЗДЕСЬ
Заместитель главы Администрации Президента обратил внимание, что эти ресурсы будут отрабатывать проблемные вопросы, рассказывая о неспособности власти решать элементарные проблемы, которые решаются или в основном решены.
"Другой полюс - это критиканство. И здесь нужно держать четкий баланс", - убежден Владимир Перцов.
По его мнению, журналистам следует работать вместе с чиновниками. "Чиновнику нужно выйти вместе с газетой или районным телеканалом, сказать, что где-то есть яма, ржавая вода, не светит лампочка, но мы это исправим. Вот здесь пресса должна работать вместе с властью. Это ее основное предназначение. Этим она отличается от деструктивных ципсошных медиаподобных ресурсов. Где недорабатываем мы - начинают работать они", - резюмировал замглавы Администрации Президента.
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