Перцов: Пресса должна работать вместе с властью. Этим она отличается от деструктивных ципсошных медиаподобных ресурсов

Нельзя строить параллельные миры, стерилизуя информационное поле от проблемных материалов. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" высказал заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов.

Участники программы обсудили прошедший в Могилеве Форум медийного сообщества, на котором выступил глава государства. Президент, среди прочего, отметил важность того, чтобы и в эфире, и в печати были представлены разные точки зрения, в том числе критического характера.

"Здесь есть два полюса, и в этом вопросе нам нельзя скатиться ни к одному из них. Один, и об этом сказал совершенно четко Президент, заключается в том, что нельзя выстраивать параллельные миры, стерилизуя информационное поле от проблемных материалов. Все равно это то, что людей волнует, интересует их. Мы не в 1982 году живем. У нас достаточно медиаподобных ресурсов, которые это будут отрабатывать", - сказал Владимир Перцов.

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Заместитель главы Администрации Президента обратил внимание, что эти ресурсы будут отрабатывать проблемные вопросы, рассказывая о неспособности власти решать элементарные проблемы, которые решаются или в основном решены.

"Другой полюс - это критиканство. И здесь нужно держать четкий баланс", - убежден Владимир Перцов.