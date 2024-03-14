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Перцов рассказал, чем отличаются белорусские книжные издательства

Перцов рассказал, чем отличаются белорусские книжные издательства

Белорусские издательства выдерживают высокие стандарты качества книги, заявил журналистам министр информации Владимир Перцов, сообщает БЕЛТА.

По его словам, в эпоху "воинствующего маркетинга" издательства да и полиграфисты иногда экономят на бумаге. "Наши белорусские издательства, к чести говоря, всегда эти стандарты выдерживают и занимают призовые места, в том числе на международных выставках. И Гран-при, и первые, и вторые места - не ниже в разных странах", - сказал Владимир Перцов.

Он добавил, что есть много книголюбов, которые в свою персональную библиотеку стараются купить те книги, которые отвечают высоким стандартам книгоиздания. "Если человек идет за хорошей книгой, значит, он идет за качественным продуктом: и в техническом, и в творческом плане исполнения", - сказал он.

На полях книжной выставки-ярмарки традиционно проходит церемония награждения победителей Национального конкурса "Искусство книги". В этом случае компетентное жюри оценивает не столько содержательную часть, сколько качество изготовления книги.

Что касается тиражей, то в этом плане 2023 год отмечен достижениями. "У нас вырос средний тираж одного издания с 2350 до 2,5 тыс. Это значит, что мы нащупываем и правильно находим структуру жанровых предпочтений читателя. Если раньше хорошим тиражом было 500 экземпляров, 1 тыс. - 1,2 тыс., то уже 2,5 тыс.", - сказал Владимир Перцов.

Он обратил внимание, что массовый продукт - это не только продукт коммерческого потребления, так называемые книжки-жвачки, но вполне серьезные издания. Например, тираж издания "Геноцид белорусского народа" - 20 тыс. экземпляров.

"Значит и качество важно, и количество тоже важно, чтобы привлечь наибольшее количество аудитории книголюбов, приобщить тех, кто пока таковым себя не считает. Особенно молодых людей научить читать качественную книгу", - сказал министр, отвечая на вопрос, что важнее на книжной выставке-ярмарке: количество или качество продукции.

XXХI Минская международная книжная выставка-ярмарка будет проходить по 17 марта в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Основные темы - 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летие принятия Конституции Республики Беларусь, Год качества, юбилеи классиков белорусской литературы и др.

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