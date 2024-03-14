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Перцов рассказал, чем отличаются белорусские книжные издательства
Белорусские издательства выдерживают высокие стандарты качества книги, заявил журналистам министр информации Владимир Перцов, сообщает БЕЛТА.
По его словам, в эпоху "воинствующего маркетинга" издательства да и полиграфисты иногда экономят на бумаге. "Наши белорусские издательства, к чести говоря, всегда эти стандарты выдерживают и занимают призовые места, в том числе на международных выставках. И Гран-при, и первые, и вторые места - не ниже в разных странах", - сказал Владимир Перцов.
Он добавил, что есть много книголюбов, которые в свою персональную библиотеку стараются купить те книги, которые отвечают высоким стандартам книгоиздания. "Если человек идет за хорошей книгой, значит, он идет за качественным продуктом: и в техническом, и в творческом плане исполнения", - сказал он.
На полях книжной выставки-ярмарки традиционно проходит церемония награждения победителей Национального конкурса "Искусство книги". В этом случае компетентное жюри оценивает не столько содержательную часть, сколько качество изготовления книги.
Что касается тиражей, то в этом плане 2023 год отмечен достижениями. "У нас вырос средний тираж одного издания с 2350 до 2,5 тыс. Это значит, что мы нащупываем и правильно находим структуру жанровых предпочтений читателя. Если раньше хорошим тиражом было 500 экземпляров, 1 тыс. - 1,2 тыс., то уже 2,5 тыс.", - сказал Владимир Перцов.
Он обратил внимание, что массовый продукт - это не только продукт коммерческого потребления, так называемые книжки-жвачки, но вполне серьезные издания. Например, тираж издания "Геноцид белорусского народа" - 20 тыс. экземпляров.
"Значит и качество важно, и количество тоже важно, чтобы привлечь наибольшее количество аудитории книголюбов, приобщить тех, кто пока таковым себя не считает. Особенно молодых людей научить читать качественную книгу", - сказал министр, отвечая на вопрос, что важнее на книжной выставке-ярмарке: количество или качество продукции.
XXХI Минская международная книжная выставка-ярмарка будет проходить по 17 марта в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Основные темы - 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летие принятия Конституции Республики Беларусь, Год качества, юбилеи классиков белорусской литературы и др.
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