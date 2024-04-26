Перцов: В Беларуси на ликвидацию последствий всего комплекса чернобыльской аварии потрачено более 19 млрд долларов

Ликвидация последствий ЧАЭС - колоссальная работа, которая проводится в Беларуси. Об этом заявил журналистам заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов. Сегодня, в Международный день памяти о чернобыльской катастрофе он принял участие в церемонии возложения корзин с цветами к памятным знакам "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы" в парке Дружбы народов в Минске, сообщает БЕЛТА.



"Мы помним и чтим. Мы каждый раз в эту скорбную дату вспоминаем о тех потерях, которые наша страна понесла, о последствиях, которые до сих пор на себе ощущает от аварии, случившейся не на территории Республики Беларусь - в то время Белорусской Советской Социалистической Республики. Но как вы знаете, наибольший урон и наибольший ущерб понесла именно наша страна. Ведь около 20 % посевных площадей, около четверти лесных угодий, практически 2 млн. человек из 3,5 тыс. населенных пунктов пострадали в большей или меньшей степени от той невидимой страшной угрозы, которую несла с собой радиация, - отметил Владимир Перцов. - И наша страна достаточно успешно преодолевает эти последствия и сейчас, выделяя на это 3 % бюджета государства".



Это серьезная цифра, подчеркнул заместитель главы Администрации Президента. "Ведь на ликвидацию последствий всего комплекса чернобыльской аварии уже потрачено, по достаточно скромным подсчетам, более $19 млрд. И здесь в комплексе, наверное, стоит рассматривать и реабилитацию земель - земель южных, плодородных, Гомельской, Брестской и Могилевской областей, и социальную помощь людям, которые пострадали от этой аварии, медицинскую реабилитацию, лечение, оздоровление и выплаты, помощь людям, которые сейчас живут на этих территориях", - сказал он.



"Это не просто память о той дате. Это реально колоссальная работа, которая проводится в нашем государстве, которой уделяет внимание глава государства, - дополнил Владимир Перцов. - Я подходил до начала церемонии к ветеранам чернобыльской трагедии. Они благодарят в каждом своем слове Президента за то внимание и за ту помощь, которую он оказывает непосредственно участникам ликвидации чернобыльской аварии. Хоть их с каждым годом становится все меньше. Это серьезная беда, хоть и невидимая, уносила и уносит жизни действительно героических людей".



Фото: Максима Гучека

