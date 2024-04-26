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Перцов: Военная доктрина и Концепция национальной безопасности - архиактуальные документы

Запад продолжает формировать у границ Беларуси не оборонительный, а наступательный кулак. Таким мнением поделился заместитель главы Администрации Президента. Владимир Перцов подчеркнул, что Военная доктрина и Концепция национальной безопасности, принятые на седьмом ВНС, - архиактуальные документы, и рассказал, насколько важно такое широкое обсуждение этих стратегических для страны документов.

Накануне на Всебелорусском народном собрании были приняты важные стратегические документы, озвучены реальные факты того, с какими угрозами мы сталкиваемся. Поэтому нет сомнений, почему белорусы единогласно утвердили Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину.

Наблюдая, что происходит по периметру нашей страны, глава государства обратился к сознательным гражданам, которых подавляющее большинство, с просьбой быть бдительными. Специальные службы, правоохранительные органы делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность, но угроза идет по всему периметру - с запада, с юга. Мы наблюдаем за тем, что сейчас происходит на геополитической карте мира - тектонические изменения, горячие точки, которые возникают и на Ближнем Востоке, и в Украине. Поэтому мы должны предпринимать все меры и разрабатывать стратегические документы.
Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси

Также Владимир Перцов подчеркнул, что Военная доктрина и Концепция национальной безопасности были вынесены на всеобщее обсуждение, чтобы все люди, делегаты ВНС, гости внимательно слушали и принимали участие в обсуждении этих концептуальных и архиважных в данный период документов: "Тем более обсуждение концепции и доктрины происходило на диалоговых площадках. Состоялось более 80 встреч в различных регионах страны, эти документы были опубликованы в каждой районной газете, поэтому каждый мог к ним прикоснуться".

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