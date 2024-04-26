Перцов: Военная доктрина и Концепция национальной безопасности - архиактуальные документы

Наблюдая, что происходит по периметру нашей страны, глава государства обратился к сознательным гражданам, которых подавляющее большинство, с просьбой быть бдительными. Специальные службы, правоохранительные органы делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность, но угроза идет по всему периметру - с запада, с юга. Мы наблюдаем за тем, что сейчас происходит на геополитической карте мира - тектонические изменения, горячие точки, которые возникают и на Ближнем Востоке, и в Украине. Поэтому мы должны предпринимать все меры и разрабатывать стратегические документы.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси