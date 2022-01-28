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Перцов, Воскресенский и Авдонин о ключевых моментах Послания Президента
Послание Президента длилось 2,5 с половиной часа. Традиционно мероприятие имеет большой общественный резонанс и расставляет основные приоритеты развития государства и общества.
Какие ключевые моменты были озвучены сегодня. С нашими корреспондентами поделились присутствующие во Дворце Республики.
Послание - это не просто программная речь жизни государства на предстоящий год, это еще и оценка внешнеполитическая и внутриполитическая, которая главой государства всегда настолько точно и настолько актуально делается, что даже многие политологи потом начинают это тиражировать, использовать и во многом выдавать за свое. А для всех, кто собирается на Послание, это праздник, потому что люди приехали из всех регионов, и возможность услышать из первых уст, как мы с вами будем жить в нашей стране в очень непростое время.
Люди задают прежде всего вопрос - это стабильность политической системы после ее модернизации и социально-экономические гарантии. Поэтому для меня лично вопрос - все ли мы сделали и все ли мы сделаем, чтобы удержать тот уровень жизни, который мы можем потерять, если не смобилизируемся все вместе.
Мы видим, что глава государства, руководство нашей страны проявляет высокий уровень мудрости и прозорливости, чтобы не допустить эскалации конфликта ни на наших границах, ни внутри нашего общества, как бы ни хотели наши оппоненты. Поэтому сейчас самое важное, безусловно, сохранение внутреннего консенсуса и понимание всех основных вопросов, которые важны для нашего общества и одновременно усиление сотрудничества с партнерами по ЕАЭС, ОДК и другими интеграционными объединениями.
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