Перцов, Воскресенский и Авдонин о ключевых моментах Послания Президента

Послание - это не просто программная речь жизни государства на предстоящий год, это еще и оценка внешнеполитическая и внутриполитическая, которая главой государства всегда настолько точно и настолько актуально делается, что даже многие политологи потом начинают это тиражировать, использовать и во многом выдавать за свое. А для всех, кто собирается на Послание, это праздник, потому что люди приехали из всех регионов, и возможность услышать из первых уст, как мы с вами будем жить в нашей стране в очень непростое время.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси