Первая Армянская церковь откроется в Беларуси

Мы делаем все для того, чтобы и армянская диаспора здесь процветала, могла реализовывать любые свои устремления в культурной, образовательной, социальной, где-то в экономической жизни и ни в чем не нуждалась, если это касается развития своего армянского духа. Вот в данном случае прекрасная церковь, которая станет украшением нашего города. Очень интересная по архитектуре. Я уже не говорю о том, что для многих армян это будет очень знаковый религиозный центр.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси

