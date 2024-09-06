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Первая Армянская церковь откроется в Беларуси
В Беларуси делается все, чтобы армянская диаспора процветала, развивались культура и традиции. Об этом сегодня шла речь у стен уникальной для нашей страны Армянской церкви. Храм привлекает взгляд необычной архитектурой. С ходом его строительства сегодня ознакомились министр иностранных дел нашей страны и председатель Мингорисполкома. Церковь создана преимущественно из материалов, привезенных из Армении и мастерами этой страны. Как отметил Максим Рыженков, появление в столице такого объекта укрепит белорусско-армянскую дружбу.
Мы делаем все для того, чтобы и армянская диаспора здесь процветала, могла реализовывать любые свои устремления в культурной, образовательной, социальной, где-то в экономической жизни и ни в чем не нуждалась, если это касается развития своего армянского духа. Вот в данном случае прекрасная церковь, которая станет украшением нашего города. Очень интересная по архитектуре. Я уже не говорю о том, что для многих армян это будет очень знаковый религиозный центр.
Сегодня, когда начали строить, простые православные люди, белорусы, я так думаю, проходя по улице, останавливаются и крестятся. И восхищаются постройкой. Вход открыт для всех: для белорусов, кто бы не был. Пожалуйста, приходите в нашу церковь. Мы будем всегда рады.
На территории также возводится здание культурно-просветительского центра, где планируется разместить, в том числе, музей, воскресную школу. Ожидается, что строительные работы завершат в октябре.
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