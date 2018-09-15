ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Первая белорусская авиакругосветка состоялась

Наши путешественники облетели земной шар на одномоторном винтовом самолете. Позади около 29 000 километров. Им покорилась Аляска и Чукотка, Атлантический океан и не только. Экипаж в дороге был чуть менее месяца. Пилоты получили километры впечатлений и отснятых фото- и видеокадров. Все это время белорусы делились ими с нашим телеканалом. Прямо в эти минуты экипаж кругосветки готовится к посадке уже на родине - на аэродроме в Липках.

Там сейчас работает наш корреспондент Надежда Сербиненко (прямое включение).

Атлантический океан покорился белорусским кругосветчикам

Эксклюзивное интервью с Андреем Борисевичем и Александром Центером

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все