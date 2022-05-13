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Первая Белорусская кардиологическая олимпиада студентов и молодых ученых проходит в Минске

Первая Белорусская кардиологическая олимпиада студентов и молодых ученых проходит в Минске. На базе РНПЦ "Кардиология" и БГМУ на протяжении двух дней представители медвузов страны (а это 8 команд по 5 человек) соревнуются за звание победителя. Накануне прошел первый очный этап, где участники решали ситуационные задачи. Сегодня они применяют свои знания на практике.

Задача - спасти пациента

Одно из заданий - поставить правильный диагноз пациенту, который обратился в медучреждение с жалобами на одышку, болью в области грудной клетки и температурой.

Кардиологией я заинтересовался давно, и когда узнал, что у нас будет проходить первая такая олимпиада, не задумываясь начал искать команду. Тут вот правильно сказали, уставшие, но довольные. В экстренных ситуациях сконцентрироваться трудно, но мы готовились, учили, читали.
Павел Стацкевич, участник I Белорусской кардиологической олимпиады

В финале студенты и молодые ученые покажут все свои знания на брейн-ринге.

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