Первая Белорусская кардиологическая олимпиада студентов и молодых ученых проходит в Минске

Кардиологией я заинтересовался давно, и когда узнал, что у нас будет проходить первая такая олимпиада, не задумываясь начал искать команду. Тут вот правильно сказали, уставшие, но довольные. В экстренных ситуациях сконцентрироваться трудно, но мы готовились, учили, читали.

Павел Стацкевич, участник I Белорусской кардиологической олимпиады