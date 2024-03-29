3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Первая белорусская космонавтка Марина Василевская вышла на прямую радиосвязь со студентами БГУ
Есть обратная связь! Продолжается космическая одиссея международного экипажа с участием первой женщины-космонавта из Беларуси. Помимо насыщенной научной программы наша Марина Василевская каждый день активно участвует в онлайн-космическом общении. Например, накануне состоялся сеанс связи с призерами конкурса "Славные страницы истории братских народов Беларуси и России - Мы вместе". Сегодняшний день выдался ярким и запоминающимся для студентов Белорусского государственного университета.
На сеансе связи присутствовала Светлана Чернова. У нее все подробности.
Привет от первой женщины-космонавтки Беларуси до Земли долетел! Марина Василевская вышла на прямую радиосвязь со студентами Белорусского государственного университета в 17:50. В этот момент МКС пролетала над Беларусью.
На общение было не так много времени. Всего 10 минут, пока станция находилась в пределах возможности для соединения, но зато каких эмоциональных. Студенты интересовались, как проводятся эксперименты на борту, бывают ли выходные на МКС и планируется ли использование разработок ученых БГУ на станции. Некоторые из ребят планируют связать свою жизнь с космической сферой.
Я задала такой вопрос: поменялось ли ваше представление о космосе в сравнении с тем, что вы думали до полета? И вообще космос - это страшно или приятно? На что Мария, конечно, ответила, что ожидала вообще всего самого лучшего, но даже ее завышенные ожидания преисполнились, и она в восторге от пребывания на Международной космической станции.
Мы с одногруппниками участвуем в международном чемпионате "КанСат", то есть, грубо говоря, разрабатываем спутник или атмосферный зонт, если его можно так назвать. Наша специальность же непосредственно связана с космосом, поэтому нам интересно все, что происходит в этой сфере. Ну и, естественно, мы разделяли гордость за то, что наша соотечественница будет проводить такие важные исследования.
А накануне сеанс связи с Мариной Василевской и Олегом Новицким состоялся в ЦУП в подмосковном Королеве. Космонавты провели встречу с детьми. Все они призеры конкурса детского рисунка "Славные страницы истории братских народов Беларуси и России - Мы вместе". Многие работы были посвящены именно космической тематике. Лучшие рисунки ребята принесли с собой и показали их через видеосвязь. Пообщаться с космонавтами приехали более 30 детей.
Космический привет Марина Василевская и командир экипажа Олег Новицкий передали и гостям экспертно-медийного форума Союзного государства, который сегодня открылся в Москве. Во внимании участников - формирование единого научно-технического пространства двух стран, в том числе и по линии сотрудничества Роскосмоса и белорусской Академии наук.
Космическая экспедиция для Марины Василевской рассчитана на 12 дней. За это время ей нужно провести несколько экспериментов: по изучению лактоферина, выращиванию растений в космосе, снять определенные участки белорусской территории, чтобы в Национальной академии наук Беларуси могли сопоставить снимки с борта станции и спутника дистанционного зондирования Земли. Еще один проект связан с изучением бактерий и их влияния в космосе на людей, материалы, оптику и радиоэлектронику.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов