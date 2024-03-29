Первая белорусская космонавтка Марина Василевская вышла на прямую радиосвязь со студентами БГУ

Есть обратная связь! Продолжается космическая одиссея международного экипажа с участием первой женщины-космонавта из Беларуси. Помимо насыщенной научной программы наша Марина Василевская каждый день активно участвует в онлайн-космическом общении. Например, накануне состоялся сеанс связи с призерами конкурса "Славные страницы истории братских народов Беларуси и России - Мы вместе". Сегодняшний день выдался ярким и запоминающимся для студентов Белорусского государственного университета.

На сеансе связи присутствовала Светлана Чернова. У нее все подробности.

Привет от первой женщины-космонавтки Беларуси до Земли долетел! Марина Василевская вышла на прямую радиосвязь со студентами Белорусского государственного университета в 17:50. В этот момент МКС пролетала над Беларусью.

На общение было не так много времени. Всего 10 минут, пока станция находилась в пределах возможности для соединения, но зато каких эмоциональных. Студенты интересовались, как проводятся эксперименты на борту, бывают ли выходные на МКС и планируется ли использование разработок ученых БГУ на станции. Некоторые из ребят планируют связать свою жизнь с космической сферой.

Я задала такой вопрос: поменялось ли ваше представление о космосе в сравнении с тем, что вы думали до полета? И вообще космос - это страшно или приятно? На что Мария, конечно, ответила, что ожидала вообще всего самого лучшего, но даже ее завышенные ожидания преисполнились, и она в восторге от пребывания на Международной космической станции. Ирина Азарова, студентка факультета философии и социальных наук БГУ

Мы с одногруппниками участвуем в международном чемпионате "КанСат", то есть, грубо говоря, разрабатываем спутник или атмосферный зонт, если его можно так назвать. Наша специальность же непосредственно связана с космосом, поэтому нам интересно все, что происходит в этой сфере. Ну и, естественно, мы разделяли гордость за то, что наша соотечественница будет проводить такие важные исследования. Екатерина Юшкевич, студентка факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ

А накануне сеанс связи с Мариной Василевской и Олегом Новицким состоялся в ЦУП в подмосковном Королеве. Космонавты провели встречу с детьми. Все они призеры конкурса детского рисунка "Славные страницы истории братских народов Беларуси и России - Мы вместе". Многие работы были посвящены именно космической тематике. Лучшие рисунки ребята принесли с собой и показали их через видеосвязь. Пообщаться с космонавтами приехали более 30 детей.

Космический привет Марина Василевская и командир экипажа Олег Новицкий передали и гостям экспертно-медийного форума Союзного государства, который сегодня открылся в Москве. Во внимании участников - формирование единого научно-технического пространства двух стран, в том числе и по линии сотрудничества Роскосмоса и белорусской Академии наук.