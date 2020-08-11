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Первая экотропа появилась в Несвижском районе
Стать ближе к природе и даже узнать, как звучат деревья. Первая экотропа появилась в Несвижском районе и сразу стала одним из любимых мест отдыха местных жителей. Для гостей там подготовили разные активности и познавательные площадки. А для самых маленьких - импровизированный сказочный городок.
Александра Кавеличотправилась в экопутешествие. Услышать мелодию деревьев и познакомиться поближе с обитателями Завитанского леса. Это самое начало интерактивной экскурсии. Урок биологии под открытым небом проводят на экотропе под Несвижем.
Познавательный маршрут стал первым в районе
В течение двух километров для посетителей подготовили как интеллектуальные, так и физические испытания. Например, по этой дорожке гуляют исключительно босыми. Для семьи Лесновых туристический объект стал любимым местом отдыха. За новыми впечатлениями приезжают уже в третий раз.Чтобы пройти весь маршрут, необходимо показать и хорошую физическую форму.
На полосе преград - сразу несколько заданий на гибкостьи равновесие
А на этой площадке поселились герои любимых сказок и мультфильмов. Такой фантазийный городок создали для самых маленьких гостей. Яркие декорации создавали местные ремесленники и педагоги. В следующем сезоне экомаршрут планируют расширить. Здесь появится контактный зоопарк.
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