Стать ближе к природе и даже узнать, как звучат деревья. Первая экотропа появилась в Несвижском районе и сразу стала одним из любимых мест отдыха местных жителей. Для гостей там подготовили разные активности и познавательные площадки. А для самых маленьких - импровизированный сказочный городок.



Александра Кавеличотправилась в экопутешествие. Услышать мелодию деревьев и познакомиться поближе с обитателями Завитанского леса. Это самое начало интерактивной экскурсии. Урок биологии под открытым небом проводят на экотропе под Несвижем.







Познавательный маршрут стал первым в районе

В течение двух километров для посетителей подготовили как интеллектуальные, так и физические испытания. Например, по этой дорожке гуляют исключительно босыми. Для семьи Лесновых туристический объект стал любимым местом отдыха. За новыми впечатлениями приезжают уже в третий раз.Чтобы пройти весь маршрут, необходимо показать и хорошую физическую форму.

На полосе преград - сразу несколько заданий на гибкостьи равновесие