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Первая государственная интернет-аптека заработала в Беларуси
В Беларуси по адресу PHARMAMALL.BY заработала первая государственная интернет-аптека, сообщили в РУП "Белфармация".
РУП "Белфармация" получила лицензию №1 на розничную реализацию лекарственных препаратов дистанционным способом.Онлайн теперь можно заказать и купить косметику, средства гигиены, ухода за полостью рта, солнцезащитные средства, товары для детей, питание, медицинские изделия и технику, безрецептурные лекарственные препараты.
Заказ можно самостоятельно получить в любой аптеке аптечной сети или оформить доставку курьером в любую точку Минска.
Фото: pixabay.com
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