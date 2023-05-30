Первая государственная интернет-аптека заработала в Беларуси

В Беларуси по адресу PHARMAMALL.BY заработала первая государственная интернет-аптека, сообщили в РУП "Белфармация".

РУП "Белфармация" получила лицензию №1 на розничную реализацию лекарственных препаратов дистанционным способом.Онлайн теперь можно заказать и купить косметику, средства гигиены, ухода за полостью рта, солнцезащитные средства, товары для детей, питание, медицинские изделия и технику, безрецептурные лекарственные препараты.

Заказ можно самостоятельно получить в любой аптеке аптечной сети или оформить доставку курьером в любую точку Минска.