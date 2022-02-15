Поговорим об эволюции и корректировке Основного закона страны. Первая Конституция Советской Беларуси была разработана всего за месяц и действовала несколько недель. Так и не вышла отдельным изданием. Документ утвердил государственные символы и констатировал диктатуру пролетариата.