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Первая Конституция Советской Беларуси была разработана всего за месяц и действовала несколько недель

Поговорим об эволюции и корректировке Основного закона страны. Первая Конституция Советской Беларуси была разработана всего за месяц и действовала несколько недель. Так и не вышла отдельным изданием. Документ утвердил государственные символы и констатировал диктатуру пролетариата.

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