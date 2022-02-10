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Первая Конституция в мире - Статут Великого княжества Литовского 1529 года

Первая Конституция в мире. Статут Великого княжества Литовского 1529 года. Сводный законодательный акт эпохи Возрождения стал эталоном для разработчиков законодательных актов Европы и Америки. Есть версия, что в конституционную комиссию того времени входил Франциск Скорина. Статут приняли на белорусском языке. Он вышел в рукописном варианте.

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