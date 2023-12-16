ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Первая международная правозащитная премия пройдет в Минске - лауреатов узнаем 18 декабря

"За мир и права человека". Те, кто внес особый вклад в укрепление прав человека, будут удостоены международной правозащитной премии. Ее вручение состоится впервые. Лауреатов назовут в Минске в понедельник.

Это премия имени Эмиля Чечко, учреждена в Беларуси в годовщину его гибели. Польский солдат перешел на белорусскую территорию, чтобы рассказать об ужасных преступлениях по ту сторону границы.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все