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Первая международная правозащитная премия пройдет в Минске - лауреатов узнаем 18 декабря
"За мир и права человека". Те, кто внес особый вклад в укрепление прав человека, будут удостоены международной правозащитной премии. Ее вручение состоится впервые. Лауреатов назовут в Минске в понедельник.
Это премия имени Эмиля Чечко, учреждена в Беларуси в годовщину его гибели. Польский солдат перешел на белорусскую территорию, чтобы рассказать об ужасных преступлениях по ту сторону границы.
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