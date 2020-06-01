Первая неделя лета будет дождливой и прохладной

Совсем не летняя погода в начале июня. Эта неделя будет дождливой и прохладной. Завтра в столице и области также пройдут осадки, сопровождать их будет порывистый ветер. При этом температура воздуха не превысит 11 градусов. Неустойчивая погода сохранится и далее. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. Однако немного потеплеет.



В выходные будет по-летнему тепло - около 23 градусов выше нуля.



