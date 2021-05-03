Первая неделя Пасхи - Светлая седмица

Православный мир отмечает Пасху. Славить Христа верующие будут на протяжении 40 дней. Первая неделя - Светлая седмица. Все богослужения в это время ведутся по особому чину. В храмах раскрыты настежь царские врата как знак того, что Христос открыл людям дорогу в Царствие Небесное. В Светлую седмицу после богослужений звучит колокольный звон.

