Первая партия белорусских электромобилей может быть выпущена в 2021 году

От полутысячи до тысячи электрокаров сойдут с конвейеров завода "БелДжи". Не исключено, что стоимость электромобиля не превысит 25 тысяч долларов в эквиваленте. Для этого сегодня рассматривается вопрос об освобождении машин от НДС. Кроме того, в госорганах обсуждаются финансовые стимулы для приобретения электрокаров, есть предложение по предоставлению скидки на "зеленое" авто покупателям, которые сдают на утилизацию машины с двигателем внутреннего сгорания. Обсуждается и льготная программа кредитования, не исключается вариант компенсации белорусам части стоимости за счет бюджета. Также рассматривается возможность предоставления инвестиционного вычета для юридических лиц.