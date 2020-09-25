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Первая партия белорусских электромобилей может быть выпущена в 2021 году
От полутысячи до тысячи электрокаров сойдут с конвейеров завода "БелДжи". Не исключено, что стоимость электромобиля не превысит 25 тысяч долларов в эквиваленте. Для этого сегодня рассматривается вопрос об освобождении машин от НДС. Кроме того, в госорганах обсуждаются финансовые стимулы для приобретения электрокаров, есть предложение по предоставлению скидки на "зеленое" авто покупателям, которые сдают на утилизацию машины с двигателем внутреннего сгорания. Обсуждается и льготная программа кредитования, не исключается вариант компенсации белорусам части стоимости за счет бюджета. Также рассматривается возможность предоставления инвестиционного вычета для юридических лиц.
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