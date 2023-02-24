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Первая партия новых белорусских аптечек поступила в Вооруженные силы
Первая партия новых аптечек поступила в белорусскую армию. По сообщению военного ведомства, тысяча комплектов индивидуальных и групповых аптечек доставлена в Силы специальных операций к десантникам. Напомним, медицинские наборы в начале января тестировал лично Президент во время визита на Обуз-Лесновский полигон. И тогда глава государства отметил, что белорусские аптечки "лучше натовских". В индивидуальный комплект входит около 20-ти различных наименований: гемостатики, обезболивающие, жгуты. При формировании комплектов учитывались многие факты, начиная от климатических условий и заканчивая уровнем медицинской подготовки военнослужащих.
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